Piazza Italia, vietato dare cibo ai piccioni Ma l’ordine del Comune divide gli habitué 

“Vietato somministrare cibo ai volatili”. I cartelli con il logo comunale sono comparsi prima di Pasqua in piazza Italia. Il riferimento è ai piccioni, dato che ci sono cittadini, perlopiù anziani, che quotidianamente portano loro da mangiare. “I trasgressori saranno puniti con una sanzione fino a 500 euro”, intima il cartello, ma per ora non sembra che il deterrente funzioni. Al contrario, gli habitué del becchime continuano a recarsi tra i ficus per nutrire gli amici pennuti, come confermato dalla presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, che è stata perfino insultata.

«Ho ricevuto segnalazioni di comportamenti che disattendono le indicazioni», riferisce, «ci sono cittadini che portano in piazza i rimasugli del pranzo e non si può. I cartelli esplicitano in realtà quanto già previsto nel regolamento comunale, eppure ho ricevuto insulti e commenti ironici», rivela, «mi dispiace, ma sono convinta che sia necessario tenere in ordine la nostra piazza più importante. Non si tratta solo di decoro ma di salute pubblica. A breve ci saranno ulteriori interventi: dalla potatura degli alberi all'installazione di nuove reti».

«Anche i piccioni hanno diritto di mangiare», commenta Salvatore Barcella, 73 anni, frequentatore abituale della piazza, «ma portano malattie, per cui sono favorevole al divieto». Gli fa eco Mario Collu, 78 anni. «Ce ne sono troppi e sporcano», dice, «ben vengano le sanzioni». D'accordo i commercianti. «Giusto il divieto perché la piazza è uno schifo», commenta la titolare di una panetteria, «ogni mattina siamo costretti a candeggiare lo scalino d'ingresso ricoperto di escrementi».

