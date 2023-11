Piazza Italia riavrà il suo zampillo 

Lo storico zampillo, emblema identificativo di Sant’Antioco e di chi, da sempre ha frequentato la piazza de “Is solus” sarà restaurato. «Abbiamo deciso di mettere mano allo storico zampillo perché dall’ultimo intervento sono passati più di 10 anni - dice il sindaco Ignazio Locci - si rende quindi necessario un piccolo restyling».

La volontà di intervenire per restituire uno dei simboli del centro cittadino, è scaturito da alcuni eventi che hanno determinato un veloce deterioramento dello zampillo. «Purtroppo scontiamo il lavoro di un acqua troppo calcarea - ha spiegato il sindaco Locci - che ha ormai compromesso parte degli impianti idraulici ma ha anche reso opache tutte le superfici della vasca. L’obiettivo è quello di restituire dignità allo zampillo che caratterizza piazza Italia. Verranno anche potenziate le luci della vasca e se sarà possibile mi piacerebbe rivedere i pesci al suo interno come nel passato». Un sentimento nostalgico che non colpisce solamente i sindaco, bensì la stragrande maggioranza degli antiochensi che, in quella piazza ha avuto modo di svolgere tanti momenti di socializzazione. Lo zampillo poi, da sempre è al centro dell’immagine della centralissima piazza Italia.

