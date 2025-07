«Piazza in ricordo di Giovanni Falcone  e Paolo Borsellino» 

A trentatré anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, anche Oristano potrebbe rendere omaggio ai due simboli della lotta alla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. I consiglieri comunali Fulvio Deriu, Giuseppe Carboni e Stefania Orrù del gruppo Fratelli d’Italia hanno presentato una mozione per intitolare ai due magistrati una porzione di piazza Aldo Moro, precisamente l’area verde prospiciente via Diaz.

«Il ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino rappresenta un omaggio anche a tutti quei magistrati che, sul loro esempio, hanno dedicato e dedicano la loro esistenza per garantirci una società migliore scevra da qualsivoglia compromesso morale», scrivono i proponenti nella mozione.

Un’iniziativa dal forte valore simbolico. «Il loro sacrificio - si legge nel documento - ha dato inizio a un cambio di mentalità nei confronti dell’illegalità, da parte di tutte le generazioni succedute, onorandone la memoria e perseguendone l’esempio». I consiglieri propongono che sia proprio la piazza, luogo di incontro e di vita quotidiana, a custodire questa memoria. «La piazza, quale centro di aggregazione sociale, rappresenta il luogo migliore per onorare la memoria di Falcone e Borsellino», scrivono, chiedendo al sindaco e alla Giunta di impegnarsi affinché venga attribuito ai due giudici «il giusto onore per l’operato prestato al servizio della Nazione intera». ( m. g. )

