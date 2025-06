Piazza gremita per l’omaggio agli anni ’80 

Grande successo a San Giovanni Suergiu per la Disco Summer Sulcis, l’evento dance che si è svolto in piazza IV Novembre con un tuffo negli indimenticabili anni 80, in occasione dei festeggiamenti per il Patrono. «Resa possibile grazie a numerose aziende e imprese che credono nel nostro territorio e che hanno finanziato l'intero evento», spiega Eloise Carboni che ha organizzato l’evento con Generazione75 e il Comitato di San Giovanni Battista. Migliaia di persone sono arrivate a San Giovanni Suergiu per vedere esibirsi sul palco alcuni artisti di fama internazionale come Johnson Righeira, Tracy Spencer e i Gazebo, presentati da Anna Falchi. «Una sfida ardua, – aggiunge Carboni – ma abbiamo stravinto la nostra scommessa, ovvero riportare la festa del nostro Santo Patrono a quella centralità che deve avere in paese, potenziando e migliorando il calendario della festività». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA