Sestu.
08 ottobre 2025 alle 00:33

Piazza Gramsci, i lavori procedono spediti: tra un mese la consegna 

In questi giorni gli operai hanno sistemato la nuova pavimentazione, presto arriveranno anche gli alberi. Procedono i lavori in piazza Gramsci a Sestu. La pavimentazione dovrebbe essere finita per oggi, e i lavori per migliorare la piazza entro metà novembre.

«Siamo ormai alle fasi finali dei lavori, che si concluderanno con la messa a dimora di quattro alberi di falso pepe e tre di arancio amaro, in continuità con i quattro già piantati poco più di due anni fa», riassume l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas. «Questi nuovi alberi contribuiranno a rendere la piazzetta più accogliente e vivibile, offrendo ombra, colore e un microclima più gradevole per chi la frequenta. Un intervento che completa il progetto di valorizzazione del verde e rafforza la funzione di questo spazio come luogo di incontro e socialità». Intanto gli anziani che frequentano la zona mordono il freno per avere un posto dove incontrarsi. I locali che danno sulla piazza sono invece stati restaurati mesi fa proprio per creare uno spazio al chiuso per loro, ma non si sa ancora quando riapriranno. In passato si ritrovavano nel locale del parco Marcis, poi assegnato alla Civica di Musica che era rimasta senza sede.

RIPRODUZIONE RISERVATA

