Sestu.
09 dicembre 2025 alle 00:18

Piazza Gramsci cambia volto con la ringhiera e una fontana 

È arrivato anche un tavolino col disegno di una scacchiera in piazza Gramsci a Sestu, dove i lavori volgono al termine. In base alle ultime informazioni giunte dagli uffici comunali, dovrebbero concludersi entro dicembre.

Costati settantamila euro, hanno portato diverse novità alla piazza. Il cantiere è iniziato a giugno, e ha portato la nuova pavimentazione, quattro alberi di falso pepe e tre di arancio amaro, e poi nuove panchine, e negli ultimi giorni sono arrivati una nuova ringhiera e una fontanella.

Cambia così il volto della piazza definitivamente, uno dei luoghi preferiti soprattutto dalla popolazione sestese più anziana. Senza questo spazio, molti si erano ritrovati a riunirsi poco lontano in via Roma o sulle panchine di piazza sant’Antonio. Intanto piazza Gramsci negli ultimi anni è cambiata tanto.

Dapprima è stata sede di un mercatino rionale, i cui box sono stati gradualmente chiusi. Poi una quindicina d’anni di niente, e infine il restauro dei locali, che in futuro dovrebbero ospitare la sede della Consulta degli Anziani, eletta da poco, che conta su una nuova sede per riunirsi senza problemi.

L’ultimo atto è stato il restauro della piazza davanti ai box, che sta per concludersi. «Finalmente questa può essere la volta buona», è il commento dei sestesi di una certa età, che si riuniscono poco lontano: «Presto avremo un posto vero dove stare assieme».

