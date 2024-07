Piazza Giuliano, pavimentazione da rifare 

Gli abitanti in piazza Giuliano a Monserrato chiedono la sistemazione dell’area verde e dei marciapiedi. Nel parchetto ci sono giochi per bambini, «la pavimentazione dissestata può rappresentare un pericolo», sostiene Fiorella Manconi, una residente. Piazza Giuliano è una traversa di via Caracalla, «quindi non una zona secondaria», osserva la donna, «eppure è in queste condizioni da sempre».

Pavimentazione dissestata anche nel marciapiede attorno all'area verde e alle case: diverse le mattonelle fuori posto: «Un rischio soprattutto per gli anziani», fa notare Serena Casula, un'altra residente, «diverse volte i passanti sono inciampati. Mi auguro che ci mettano mano subito».

Nel Piano del verde approvato di recente in Consiglio comunale, c’è un ampio capitolo sulla messa in sicurezza delle aree per il gioco e dei parchi in generale. Se ne dovrà occupare la ditta che gestirà il servizio: la gara d'appalto è iniziata a fine maggio.

