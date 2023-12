Piazza Giovanni XXIII, due giovani vittime di un brutale pestaggio  

Hanno finito il loro turno di lavoro alla Grotta Marcello, in piazza Yenne, e stavano rientrando a casa, in piazza Giovanni, quando sono stati avvicinati da due balordi: «Avete una sigaretta?», hanno chiesto. Gliel’hanno offerta ma anziché un grazie sono arrivati insulti, minacce e botte, senza alcun motivo, ed è spuntato un coltello.

Vittime dell’aggressione, avvenuta poco prima delle due della notte tra mercoledì e giovedì, sono due camerieri della Grotta Marcello, noto ristorante di piazza Yenne. Samuele Murru, 25 anni, e Giacomo Carboni, 24, sono stati soccorsi da un’ambulanza e trasportati in ospedale. Hanno riportato ferite guaribili in circa una settimana. Inoltre sono stati rapinati degli zaini che contenevano le divise da lavoro. I carabinieri, avvertiti dalle vittime dopo il pestaggio, sono a caccia degli aggressori.

Il ristoratore

Angelo Innocenti, titolare del ristorante, è preoccupato e amareggiato: «Oggi è andata bene perché quel coltello è stato solo puntato sulla pancia di un ragazzo, ma la prossima volta potrebbe andare peggio», spiega. E si chiede: «Che cosa dobbiamo fare per avere una città più sicura? Che cosa possiamo fare per proteggere persone normali come questi ragazzi che dopo aver lavorato tutto il giorno stavano rientrando a casa? Il fatto è che non è un caso isolato perché questi episodi si moltiplicano, anche in quartieri prima tranquilli come San Benedetto. Io penso che tutti dobbiamo impegnarci per cambiare le cose e fare in modo, ad esempio, che non ci sia il deserto dei trasporti pubblici e di quelli privati».

«Preoccupati»

Sull’episodio prende posizione anche la Fipe Confcommercio Sud Sardegna: «Siamo profondamente preoccupati per quanto sta accadendo in città, dopo le spaccate dei giorni scorsi ai danni di alcuni locali del centro, la notte scorsa due dipendenti di un nostro associato sono stati picchiati brutalmente mentre tornavano a casa dopo il lavoro», spiega il presidente Emanuele Frongia, che ripercorre i fatti: «Due suoi dipendenti, di 24 e 25 anni, intorno alle 2, in piazza Giovanni, mentre tornavano a casa dopo il lavoro, sono stati avvicinati da due individui, uno dei quali impugnava un coltello, con la scusa di una sigaretta. Improvvisamente le due vittime, ora ricoverate in ospedale, sono state aggredite e derubate. Solo il tempestivo intervento di altri due ragazzi, conoscenti dei due aggressori, ha evitato il tragico epilogo della vicenda. Condanniamo fermamente questi gesti», aggiunge, «e siamo vicini ai ragazzi vittime della violenza e al nostro collega. Questo è l’ennesimo atto di violenza, gravissimo”, dice Frongia, “arriva dopo diverse spaccate registrate in alcuni locali nei giorni scorsi. Siamo convinti che il nostro grido d’allarme non rimarrà inascoltato da parte delle istituzioni».

