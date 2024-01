Piazza Giovanni XXIII, degrado senza fine «Serve un intervento» 

C'era una volta la fontana di piazza Giovanni XXIII. La vasca è oggi ridotta ad una pozzanghera maleodorante con erbacce, rifiuti e lastroni divelti. Zampilli e giochi d'acqua sono solo un ricordo lontano. La passeggiata intitolata a Don Reali è ostaggio delle transenne. Anche la targa dedicata all'ex parroco risulta illeggibile. Tra mattonelle rotte e storte, la pavimentazione della piazza rappresenta un pericolo, specialmente quando piove. Gli aghi di pino si trasformano in una poltiglia viscida e le cadute sono frequenti. La grande agorà, insomma, è in preda al degrado. E tutti sperano in un restyling.

Pavimentaione da rifare

«Andrebbe demolita», taglia corto Patrizia Marci, 60 anni, edicolante, «credo di averla vista accesa solo quando è stata inaugurata». Anche la 51enne Giuseppina Pani è dispiaciuta. «In quattro anni che vivo qui non l'ho mai vista in funzione», dice, «se la sistemassero sarebbe un valore aggiunto. Ma bisognerebbe intervenire soprattutto sulla pavimentazione perché si scivola». Giovanni Durzu, 67 anni, gestisce il punto di ristoro. «Il Parco della Musica è curato», commenta dall'interno del suo chiosco, «invece la nostra piazza è abbandonata. Non c'è neanche un bagno. La casetta dell'ex distributore è un immondezzaio». A lamentarsi anche il 55enne Mario Pavone. «Servirebbe un look diverso per la piazza», auspica, «in sintonia con i lavori che si stanno portando avanti in via Dante».

Piazza al buio

«La fontana è un obbrobrio, ma il vero problema è il buio», afferma don Bruno Guiotto, 78 anni, responsabile dell'oratorio San Paolo, «l'illuminazione andrebbe potenziata perché i frequentatori sono numerosi. Ogni sera i nostri spazi brulicano di ragazzi, al punto che la piazza l'abbiamo ribattezzata Giovani, con una sola "n". In oratorio ci pensiamo noi al decoro. Io stesso pulisco i campi. Quando vediamo ragazzi buttati sulle panchine cerchiamo di coinvolgerli, offrendo loro dolcetti. Il nostro obiettivo è l'accoglienza, per cui sarebbe gradito un intervento di riqualificazione».

Un sogno destinato (almeno per ora) a rimanere tale. «S'interverrà solo con una serie di manutenzioni, al momento non è previsto un restyling», spiega l'assessora comunale ai Lavori pubblici, Gabriella Deidda. «Stiamo peraltro provvedendo alla realizzazione di uno skate park in via Pessagno, per consentire ai giovani che praticano questo sport di avere uno spazio idoneo».

