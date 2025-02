Piazza Giovanni, torna lo spaccio 

«I ragazzini arrivano soprattutto alla sera e si ritrovano alle spalle dell’oratorio. Fumano, bevono alcolici e, ogni tanto scoppia qualche litigio. Quando poi intervengono le forze dell’ordine questi gruppetti si spostano nel Parco della Musica, però dopo qualche giorno ricompaiono. Dire che la piazza sia pericolosa è troppo, ma di sicuro rispetto al passato è molto meno frequentata. La droga? C’è sempre stata». Appena uscita dalla messa nella parrocchia di San Paolo, Maria Teresa Cabras, 68 anni, si è fermata per comprare delle piantine nel mercatino domenicale davanti alla statua di don Bosco. Da oltre mezzo secolo vive in via dei Visconti e, sino a qualche anno fa, insegnava ai ragazzini del classico. «Questa è la mia piazza, quella della mia giovinezza», sorride, facendo un mezza giravolta col braccio così da abbracciare l’intera piazza Giovanni XXIII, ieri mattina ricolma di bancarelle, «ora è un po’ triste vedere che, in settimana, la sera è semideserta. Forse pure per questo si sentono, di tanto in tanto, notizie di arresti per spaccio».

L’ultimo arresto

L’ultimo arresto è di venerdì, quando i Baschi verdi della Finanza hanno fermato due giovanissimi, di 21 e 18 anni, con un po’ di hascisc e della marijuana, ma che a casa – secondo l’accusa – avrebbero avuto tutto l’occorrente per confezionare lo “sballo viola”, sempre più diffuso tra i giovanissimi e soprattutto tra i minorenni. Un mix di sciroppi per la tosse, antidolorifici e bevande gassate che provocherebbe uno stato di alterazione simile a quello di alcune sostanze stupefacenti. «Il fenomeno è preoccupante se si considera l’età di chi spaccia e chi compra», sottolinea uno dei parrocchiani, «si tratta di giovanissimi che si ritrovano nel Parco della Musica e poi si spostano qui per consumare. Stiamo parlando di ragazzini di sedici, forse addirittura quindici anni, che iniziano con le “canne” ma poi si spostano subito sulle sostanze sintetiche. Mio figlio è più piccolo, ma il timore che poi basta che scenda di casa e si ritrovi con questi ragazzi è tanto». Nei mesi scorsi tre minori erano stati segnalati a piede libero perché trovati in possesso di droga, per fortuna modiche quantità, ma dopo che uno dei ragazzetti del gruppo aveva cercato di taccheggiare una bottiglia di alcolici in un supermercato vicino a piazza Giovanni XXIII.

I controlli

I controlli sono costanti, come testimoniano proprio i recenti arresti della Finanza e dei Carabinieri. Anche ieri mattina, che pure la situazione era tranquilla, sono passate più volte le pattuglie a controllare dietro l’oratorio dei Salesiani, nel punto più nascosto della piazza. Le telecamere, poi, monitorano costantemente sia l’area antistante le scuole “Santa Alenixedda” e “Cima” che la parte posteriore del vicino parco. Nonostante questo, specie alla sera, sembrano ricomparsi i gruppetti di ragazzini che fumano droghe leggere o si scambiano pastiglie di sostanze sintetiche per pochi euro. Sempre a gennaio era stato arrestato, anche questa volta dai Finanzieri, un 56enne con 97 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e diverse dosi già divise in bustine. In piazza, quando è stato fermato, aveva 7 dosi e appena 10 grammi, ma poi a casa i finanzieri hanno trovato il resto. A dicembre, invece, un minorenne era scappato dai carabinieri dopo aver gettato via un astuccio con dentro 9 pasticche di mdma, la sostanza sintetica comunemente conosciuta dai ragazzi ecstasy. Dopo essere stato identificato, i militari hanno segnalato il fatto alla Procura dei Minori, ai genitori e ai Servizi sociali affinché possa avere un supporto.

RIPRODUZIONE RISERVATA