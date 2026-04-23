Piazza Gennargentu dal primo giugno diventa pedonale 

Anche quest’anno l’arrivo della stagione calda significa rivoluzione della viabilità in piazza Gennargentu. Dal primo giugno al 30 settembre il Comune riproporrà la pedonalizzazione delle vie che costeggiano la piazza, in particolare i tratti tra via Monte Arci e via Monte Albo, ogni sera dalle 19 a mezzanotte. L'ufficialità è arrivata con un’ordinanza del settore Polizia locale.

Di recente piazza Gennargentu è diventata uno dei luoghi di aggregazione più gettonati della città nelle sere d’estate, per la sua conformazione aperta e spaziosa e la presenza di bar e ristoranti. Questo però ha portato spesso al verificarsi di situazioni di disturbo della quiete pubblica a tarda notte, insieme a problemi di sicurezza per i passanti a causa dell’importante aumento di veicoli in transito. Da qui è scaturita la richiesta di abitanti ed esercenti di creare una vasta area pedonale, accolta dall’amministrazione.

La chiusura al traffico non riguarderà i residenti e i veicoli che trasportano persone con ridotta capacità motoria, oltre ad ambulanze e forze dell’ordine.

«L’idea è nata alcuni anni fa, su proposta dei cittadini e dei titolari delle attività commerciali. Anche quest’anno renderemo la piazza più sicura e vivibile e daremo la possibilità ai commercianti di lavorare meglio», spiega il sindaco Tomaso Locci. «Negli ultimi anni la zona ha avuto una rinascita importante e le persone si sono riappropriate della piazza, in estate programmeremo anche una serie di eventi per attirare i giovani».

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