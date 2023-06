Piazza Garibaldi, via ai lavori sulla pedana in legno 

A un mese dall’annuncio, sono iniziati i tanto attesi lavori per la risistemazione di una parte della pavimentazione in legno in piazza Garibaldi.

Ieri mattina gli operai erano impegnati nell’intervento di ripristino delle assi che si erano rotte un anno fa a causa di un sovraccarico subito durante alcune operazioni di emergenza dei vigili del fuoco. «I lavori fanno parte di un appalto sulle manutenzione delle piazze cittadine», ricorda l’assessora comunale dei Lavori pubblici Gabriella Deidda: «La stessa impresa infatti sta intervenendo e dovrà intervenire in altre piazze». L’assessora spiega quello che stanno facendo gli operai questi giorni in piazza Garibaldi: «Stanno risistemando la struttura sottostante le assi di legno, anche quella danneggiata. Poi verranno installati dei dissuasori per consentirà il transito esclusivamente ai piccoli mezzi del servizio igiene urbana».

È prevista anche la riparazione della pedana elevatrice, la pulizia dei graffiti presenti sulla balconata della piazza e la manutenzione della caditoia lungo tutta la balconata. Per quanto concerne i lavori di manutenzione dei bagni pubblici inagibili da ormai diverso tempo, sempre in piazza Garibaldi, l’esponente della Giunta Truzzu afferma che «sono quasi conclusi». Un mese fa, motivando il ritardo nei lavori, Deidda aveva detto a L’Unione Sarda che la ditta esecutrice aveva ordinato il materiale necessario per il ripristino. «Si tratta di un legname brasiliano non facilmente reperibile sul mercato», aveva dichiarato l’assessora. Nel cartello affisso alla recinzione verde che delimita l’area dove ci sono le assi danneggiate, non c’è scritta la data di inizio e di fine lavori, ma la durata: 20 giorni. L’importo è di poco più di 15.600 euro. L’avvio del cantiere era stato annunciato anche a gennaio: il 24, Umberto Ticca, consigliere e presidente della Commissione consiliare Lavori pubblici, in una conferenza stampa aveva affermato che l’intervento sarebbe cominciato dopo due settimane, quindi a febbraio. Poi il secondo annuncio, che lo aveva previsto per fine aprile. Ora finalmente tutto sembra essersi sbloccato.