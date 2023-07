Piazza Garibaldi, riecco la passerella 

«Finalmente ce l’hanno fatta», è il commento che risuona tra tanti cagliaritani che hanno visto la passerella in legno di piazza Garibaldi nuovamente fruibile. Il cantiere che delimitava l’area in questione è stato smontato e le travi sono state sostituite. Tutta la piazza dunque è pienamente percorribile.

«Speriamo che duri», è l’auspicio di Fabrizio De Santis, abitante di Villanova. «Visto il tempo che hanno impiegato ad aggiustare delle travi, ci si aspetta che siano resistenti, altrimenti è tutto inutile», aggiunge. Una residente della zona, Vittoria Carrus, si augura che «la passerella in legno sia tutelata maggiormente, non facendoci passare veicoli di alcun tipo, perlomeno non mezzi grossi».

Un anno e mezzo d’attesa

Le assi si erano rotte un anno e mezzo fa a causa di un sovraccarico subito durante alcune operazioni di emergenza effettuate dai vigili del fuoco. «Se proprio c’è bisogno, almeno sostino nella pavimentazione in granito», prosegue Carrus. «La piazza senza il cantiere sembra anche più grande», dice Giovanni Putzu, residente in via Bosa, «forse perché non ce la ricordiamo prima dei lavori di ripristino delle assi, essendo passato diverso tempo», ironizza.

L’iter per la manutenzione della piazza non è stato veloce, e i vari ritardi hanno provocato polemiche e rabbia. I lavori erano iniziati a giugno, dopo un mese dall’annuncio ufficiale del Comune (che aveva detto sarebbero cominciati venerdì 28 aprile), ma prima ancora erano stati annunciati per febbraio. Ritardi – ha sempre sostenuto il Comune – dovuti al tipo di legname particolare, per il quale i tempi di consegna non erano brevi e questo ha fatto slittare l’inizio dei lavori, aveva detto l’amministrazione comunale. «L’intervento fa parte di un appalto sulle manutenzione delle piazze cittadine», ricorda l’assessora comunale dei Lavori pubblici Gabriella Deidda, «lunedì faremo un sopralluogo con l’impresa per le dovute verifiche. La stessa impresa sta intervenendo e dovrà intervenire in altre piazze».

È stata risistemata la struttura sottostante le assi di legno, anch’essa precedentemente danneggiata. Poi verranno installati dei dissuasori per consentire il transito esclusivamente ai piccoli mezzi del servizio igiene urbana. Quindi i mezzi pesanti non potranno più accedervi.

Attesa per i bagni

Se la passerella è finalmente libera, per l’apertura dei bagni invece bisogna ancora attendere. Sono inagibili da ormai diverso tempo. «Non sono stati ancora riaperti perché dobbiamo consegnare le chiavi al servizio competente», spiega Deidda.

«Aspetteremo ancora, in effetti abbiamo atteso a lungo, ma pretendiamo che ci sia un servizio di vigilanza costante per evitare che i ragazzini che frequentano la piazza o chiunque altro, non urinino per strada o vicino agli ingressi delle nostre case», afferma Francesco Lecca, abitante di via Macomer. «Quando verranno riaperti, spero che ci sia un servizio di guardiania anche la notte, perché un eventuale atto vandalico potrebbe metterli fuori uso», auspica Lecca.

