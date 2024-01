Piazza Garibaldi, le transenne dureranno poco «Pronte le travi di legno per riparare il danno» 

Le transenne nella pavimentazione di legno in piazza Garibaldi sembravano finalmente un lontano ricordo, invece da una ventina di giorni sono di nuovo presenti. Questo perché, la notte dell'Epifania, un'ambulanza ha di nuovo frantumato le doghe. Ma rispetto all'anno scorso, quando a romperle era stato un mezzo dei vigili del fuoco, i tempi per ripristinare la zona saranno più brevi.

«Abbiamo già il materiale», fa sapere l'assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda, «abbiamo acquistato le travi di riserva, perché è un tipo di legno brasiliano: i tempi di consegna sono dunque decisamente lunghi e avevano portato ad attendere tanto l'altra volta. Molto presto un'impresa ripristinerà la pavimentazione».

Nei circa sette anni dalla nuova veste di piazza Garibaldi, dove fino al 2016 transitavano le auto, è la seconda volta che la parte di legno va in pezzi a causa del passaggio di mezzi che non potrebbero transitare: questo perché le doghe non sono progettate per sopportare il peso di autovetture peraltro particolarmente pesanti. C’è un’altra questione da capire: «Aspettiamo la perizia dell’assicurazione prima di iniziare i lavori, dovrà dirci se è stato un errore accedere all'area o se l'ambulanza aveva necessità. Se dovesse risultare che ha sbagliato, l’associazione di soccorso dovrà risarcire le spese», chiarisce Deidda.

