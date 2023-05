Piazza Garibaldi, cantiere a rilento I residenti: «Non si vedono operai» 

Tre settimane fa in piazza Garibaldi è stato aperto il cantiere per ripristinare la passerella in legno danneggiata e i bagni che da troppo tempo sono chiusi. Ma di operai se ne vedono pochi. Talvolta nessuno, come avant’ieri pomeriggio e ieri mattina.

«Sarà l’ennesimo cantiere eterno?», si chiede Sabrina Pisu, abitante di Villanova. «Ogni volta che ci passo non vedo operai» prosegue: «Riaprire i bagni è la cosa più urgente a mio avviso». In tanti, soprattutto coloro che vivono in zona, dicono che una parte della piazza è diventata un orinatoio. «I ragazzini ubriachi non si fanno scrupoli», lamenta Federico Scalas, abitante di via Bosa, «se i bagni fossero agibili forse non avrebbero la scusa di fare i bisogni per strada. E se un turista ha un bisogno impellente, trova il bagno inagibile», attacca Scalas.

Dal canto suo, l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda sostiene che gli operai siano operativi: «Lavorano all’interno dei bagni, oppure si spostano per approvvigionarsi di qualche materiale o hanno necessità di spostarsi, magari in officina, per la lavorazione di qualche elemento metallico», sostiene. «L’intervento, il cui importo è di 15.000 euro, nello specifico prevede la riparazione della pedana elevatrice, anche questa danneggiata, la manutenzione dei bagni stessi, la pulizia dei graffiti presenti sulla balconata della piazza e la manutenzione della caditoia lungo tutta la balconata». Per quanto riguarda la parte di passerella con le travi in legno rotte, l’esponente della Giunta Truzzu dice che la ditta esecutrice «ha immediatamente ordinato il materiale necessario per il ripristino. Si tratta di un legname brasiliano non facilmente reperibile sul mercato. Inoltre, prima della posa delle tavole bisogna provvedere al ripristino dei supporti metallici danneggiati». Nel mentre, però, il cantiere stenta a decollare.

RIPRODUZIONE RISERVATA