Piazza “Funtana ‘e Concia”, nuovo look grazie ai lavori 

Possono finalmente partire i lavori per la riqualificazione di Piazza “Funtana ‘e Concia” nel centro storico di Dolianova. Si tratta dell’ultimo stralcio del progetto “Pratzas” finanziato dal Comune con il ricorso a un mutuo di 500mila euro con Cassa Depositi e Prestiti che, negli ultimi mesi, ha permesso di rifare il look ad altre tre aree del paese: Piazza Stazione, La Madonnina e Piazza Funtana Noa e di avviare il rifacimento di Piazza San Giorgio dove il cantiere è ancora aperto.

Negli anni scorsi, gli interventi di rigenerazione urbana avevano invece riguardato Piazza dei Lavoratori, Piazza Municipio e Piazza dei Pisani con altri 327mila euro di spesa. Obiettivo del progetto “Pratzas” è la ricontestualizzazione degli spazi per restituirli alla fruizione collettiva come accadeva in passato quando, per la presenza di fontane, pozzi e lavatori, le aree erano luoghi di aggregazione sociale. Anche in piazza Funtana ‘e Concia saranno utilizzati gli stessi materiali presenti nelle altre aree (granito e basalto) nel rispetto del contesto storico e identitario del paese. Prevista anche la sostituzione completa della pavimentazione, degli arredi e un nuovo sistema di illuminazione ad alta efficienza energetica.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, sino al 30 settembre sarà istituito il senso unico di marcia da Corso Repubblica all’intersezione di Vico I Trento con divieto di fermata su entrambi i lati e limite di velocità a 10 km orari. (c. z.)

