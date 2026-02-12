Piazza “Ex Combattenti” inaugurata dopo le polemiche 

Dopo le polemiche sull’intitolazione, per la nuova piazzetta Ex Combattenti a Sestu ieri è stato il giorno dell’inaugurazione. La sindaca Paola Secci ha tagliato il nastro, mentre il parroco di San Giorgio, don Sergio Manunza, ha dato la benedizione. Tra i curiosi anche tanti anziani che prima dei lavori frequentavano la piazza – chiamata o piazza Gramsci o del Mercato – ogni giorno.

«Oggi è una giornata importante per la nostra comunità», ha detto la sindaca, «non inauguriamo soltanto una piazza. Inauguriamo un’idea di città, un impegno mantenuto. Restituisce dignità, sicurezza e bellezza a un quartiere che per troppo tempo è stato dimenticato».

Completamente rinnovata, la piazza, accanto a via Gramsci, oggi ha nuovi alberi, illuminazione, una fontanella e pure un tavolo con una scacchiera, mentre i locali del vecchio mercato dovrebbero diventare la sede del nuovo centro anziani. «La piazza e la via avevano una pavimentazione fatiscente e danneggiata - ha ricordato la sindaca. Così siamo intervenuti, ma era parte di una visione più ampia che comprende il Parco Fluviale e la Casa della Musica, interventi finanziati con fondi Pnrr. Per la Casa della Musica il vecchio Circolo ex combattenti era l’unico spazio possibile. Anche questa piazza era parte del progetto, e l’abbiamo riqualificata con fondi comunali». Tra i presenti l’approvazione la nuova piazza è stata unanime, ma il nome non convince tutti. Un gruppo di ragazzi ha esposto uno striscione con la scritta “sarà sempre piazza Gramsci”: «È una nostra iniziativa, senza colore politico», dice tra di loro Gaia Ruggeri. Il nome piazza Gramsci, insieme a piazza Mercato, era una consuetudine, il nuovo nome è stato scelto per omaggiare il circolo da poco demolito, scatenando un vespaio politico.

«Ex Combattenti non è soltanto un riferimento storico: è un richiamo alla memoria collettiva, al sacrificio di chi ha servito il nostro Paese», ha continuato Paola Secci, «riqualificare questo luogo significa anche onorare quella memoria, offrire uno spazio decoroso e rispettoso, degno del suo significato».

