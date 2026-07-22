Piazza e parcheggi al posto dei fabbricati ex Rfi 

I fabbricati industriali di via Azuni, a due passi dal cuore di Porto Torres, dopo decenni sono al centro di un piano di demolizione con bonifica completa dall’amianto e da altri materiali contenuti all’interno del vecchio deposito della Rete ferroviaria italiana. Al suo posto un progetto di rigenerazione urbana pensato dall’amministrazione Mulas «per migliorare la viabilità, con parcheggi e una piazza, allo scopo di incrementare la funzionalità degli spazi e restituire maggiore decoro all’area». In attesa della sentenza della Corte di Appello, il Tribunale di Sassari ha individuato la Regione come proprietaria dell’immobile che verrà consegnato al Comune turritano con effettiva disponibilità delle aree dove poter sviluppare il piano di riqualificazione urbana. La giunta, infatti, ha predisposto tutti gli atti preliminari necessari, approvando il documento di fattibilità delle alternative progettuali che prevede la messa in sicurezza con la rimozione dell’eternit, un problema segnalato da Areas, Associazione regionale ex-Esposti amianto della Sardegna che aveva chiesto l’intervento della Prefettura per chiarire sulla presenza di materiali in cemento amianto nella copertura dei fabbricati, interessati da continui crolli che nell’aprile scorso hanno richiesto l’intervento dei vigili. La fase successiva sarà elaborare un progetto di fattibilità che mira al recupero di una vasta area collegata al porto e all’area archeologica.

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