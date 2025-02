Piazza don Tocco, protestano i commercianti 

Inaugurata sotto le polemiche la piazza di Carbonia dedicata a don Alfredo Tocco. Dopo le lamentele sollevate dai comuni cittadini che non ncomprendevano la scelta di abolire piazza Iglesias, ora sono i commercianti che hanno le loro attività affacciate su quella piazza ad alzare la voce. ù

La novità

Il motivo della protesta è presto detto: il cambio del nome costringerà a cambiare indirizzo, registrazione camerale e quant’altro senza contare la cartellonistica e il materiale pubblicitario, con annesse nuove e importanti spese. Maria Giovanna Virdis, titolare della sede Aci, è infuriata: «Sono pronta, e con me gli altri commercianti a presentare un ‘esposto a chi di dovere. Quella piazza si chiama così da 80 anni e ora all’improvviso si decide di cambiarle nome. La protesta non riguarda il nome di don Alfredo sia chiaro: era una persona mite e senza dubbio non avrebbe voluto essere oggetto di queste polemiche». Sulla stessa linea Maurizio Melis, titolare di una ditta di soccorso stradale: «Lo conoscevamo da quando eravamo bambini, avremmo contribuito alla realizzazione di una statua, una targa o qualsiasi altra cosa. Questa scelta invece ci mette in difficoltà. Bastava che l’amministrazione ci avesse consultato per tempo per capire che un'altra soluzione ci avrebbe messo tutti d’accordo».

Costi e procedure

Su quella piazza si affaccia anche il palazzo Ce.Va. che oggi ospita diverse attività commerciali, tra cui la farmacia che porta lo stesso nome dell'edificio. Per uno dei soci, Alessandro Porru, le criticità sono molteplici: «Abbiamo diverse procedure da rispettare e questa novità potrebbe addirittura metterci in difficoltà nell’approvvigionamento dei farmaci e ci stiamo mobilitando per non farlo accadere. C’è anche un problema di costi aggiuntivi. Avremmo preferito lasciare le cose come sono e devolvere in beneficenza i soldi per dedicare l’oratorio o altro alla memoria di Don Tocco». Per Nadia Pittoni, titolare di una parruccheria, le ragioni del rammarico sono simili: «Sarebbe bastato affiancare il nuovo nome a quello esistente senza sostituirlo». Renato Zaccarelli, titolare di una storica attività di ferramenta, preferisce evidenziare l’aspetto storico e sociale: «Non si può stravolgere di punto in bianco l’identità della città. Quello era il nome storico della piazza e quello doveva rimanere. Alcuni si lamentano che i giovani non si sentono parte della comunità. Se si continuerà a cambiare la sua storia sarà sempre peggio».

Il Comune

Il sindaco Pietro Morittu preferisce non entrare in polemica: «Questa piazza, ora intitolata a don Tocco, è un luogo di incontro, di memoria e di futuro. Rappresenta un ponte tra il passato e il presente, un invito a proseguire l’opera di solidarietà e di servizio verso il bene comune che lui ci ha tramandato. È un luogo dove ogni cittadino potrà ritrovare quel senso di comunità che lui tanto amava e coltivava».

