Piazza Don Sturzo ripulita da un gruppo di volontarie 

I volontari sempre più in campo per garantire la pulizia delle piazzette e delle periferie. Ieri un gruppo di donne si sono ritrovate in piazza Don Sturzo e hanno recuperato rifiuti di ogni genere nella stessa piazza e nelle vicinanze. L’Iniziativa è stata organizzata da Sara De Cortes con l’immediata adesione di diverse donne che hanno raccolto anche buste di rifiuti lanciati nel vicino canale. «Grazie di cuore a Sara e tutte le altre ragazze - ha scritto il sindaco Gigi Puddu - che anche ieri sera si sono unite al bellissimo gruppo che ha a cuore il decoro e la salvaguardia dell’ambiente nel nostro territorio. Siete un esempio per tutta la comunità».

Un appuntamento che è seguito agli altri della scorsa settimana in via 1 Maggio e nelle vicinanze del campo sportivo dove da domani al 26 maggio si svolge il primo memorial di calcio giovanile dedicato alla memoria di Antonio Pisu. Il giorno dopo saranno alcuni ragazzi a ripulire uno spazio tra le vie Vivaldi e Della Libertà. Ora di pensa a ripulire la strada che dal paese porta a S’Ecca lepiri dove da tempo vengono abbandonati rifiuti di ogni genere. (r. s.)

