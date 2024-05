Piazza don Piras, restyling completato  

Dopo il parcheggio pubblico - con 62 stalli disponibili in via Tazzoli - viene completato anche il nuovo look di piazza Don Piras, nel cuore del centro storico di Selargius. Lì dove a breve arriveranno anche le telecamere.

«Abbiamo restituito il dovuto decoro a piazza Don Piras», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas commentando la fine dei lavori di manutenzione, «e a brevissimo installeremo anche il sistema di videosorveglianza che andrà a implementare le telecamere già presenti nei parcheggi. Questo per evitare che atti di vandalismo e inciviltà si ripetano, rovinando uno spazio dove l'unica cosa che vogliamo vedere sono bambini giocare, o anziani e famiglie riunite e chiacchierare. Un angolo strategico, considerando anche la vicinanza con il teatro», aggiunge, «che speriamo possa conservarsi così come appare oggi al termine degli interventi di manutenzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA