Piazza Don Bosco riaperta al traffico 

Assemini, riaperta al traffico la nuova piazza Don Bosco. Tolte ieri le transenne, si potrà finalmente percorrere l’importante snodo all’interno del paese che collega le vie Piave, Taranto, Leo, Bainsizza e Municipio.

La soddisfazione

Ne parla con soddisfazione il sindaco Mario Puddu: «Si è trattato di un lavoro in cui si sono dovuti confrontare vari enti e imprese con un importante dispendio di energie e professionalità». Un cantiere avviato nell’estate 2023 e per il quale sono stati spesi circa 300mila euro: «Una piazza don Bosco rinnovata e tirata a lucido - prosegue Puddu - il cui progetto prevedeva un intervento di manutenzione straordinaria di un tratto stradale antistante la piazza. Le opere hanno interessato la sede stradale carrabile, la superficie pedonale, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, l’illuminazione e la segnaletica verticale e orizzontale».

L’impegno

Interviene anche l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni: «Un’opera pubblica è fatta di un iter più o meno lungo di progettazione e di affidamento lavori. Per la fase di esecuzione c’è un cronoprogramma stimato del tempo di esecuzione dell’opera che si basa sul progetto approvato. Poi inizi gli scavi e sotto puoi trovare di tutto. Ed è un po’ quello che è successo in questo breve tratto di strada. Per cui il lavoro fatto in questi mesi con uffici, direzione lavori e imprese che hanno eseguito i lavori è stato un continuo lavoro di confronto e di aggiustamento in corso d’opera». E prosegue: «Durante le varie fasi di esecuzione non è mancato nemmeno il confronto e l’intervento di Abbanoa per quanto di competenza. Questo ci ha consentito, finalmente, di sistemare situazioni relative alla rete idrica fognaria presunte ma a cui mai si era posto rimedio».

Le reazioni

I residenti si dichiarano soddisfatti, nonostante la lunga attesa abbia procurato disagi: «Siamo contenti - dichiara Ignazio Pani, 51 anni - la riapertura ci consente di percorrere in macchina alcuni chilometri in meno, risparmiando tempo e denaro». Altri suggeriscono alcune migliorie: «Magari l’installazione di un dissuasore di velocità vista la presenza di alcuni asili in zona - dichiara Noemi Mura, 39 anni - e il riposizionamento dei cancelletti di sicurezza nel parchetto dei bambini».

Chi gioverà maggiormente della riapertura sarà presumibilmente l’unico esercente che si affaccia sulla piazza: «Un imprenditore che ha sempre dimostrato pazienza e comprensione», conclude Puddu.

