Piazza Don Bosco? «Pronta fra un mesetto» 

In dirittura d’arrivo il cantiere di piazza Don Bosco ad Assemini. Nell’importante snodo all’interno del paese ci si appresta alla posa del pavimento in mosaico nell’ultimo tratto.La piazza, nel tratto compreso tra le vie Venezia, Taranto, IV novembre, Bainsizza, Municipio, Lamarmora e la via Leo, è chiusa dal 25 luglio scorso. La chiusura, disposta dal corpo di Polizia locale, era stata istituita per trenta giorni e, comunque, fino a ultimazione dei lavori di realizzazione della nuova pavimentazione. Sette mesi e mezzo dopo finalmente si intravede la meta per il cantiere, aggiudicato dalla Scavom srl di Capoterra e per il quale sono stati spesi circa 300mila euro.

Lamentele e pazienza

I tempi lunghi dei lavori hanno sollevato lamentele da parte di chi abita nella zona. «Visto che a far notizia sono sempre le polemiche – sottolinea il sindaco Mario Puddu – o l’impazienza (talvolta comprensibili, altre volte meno) – mi piace evidenziare disponibilità e comprensione di chi in questi mesi, col proprio esercizio commerciale in piazza don Bosco, ha subìto indubbiamente dei disagi. Da quei commercianti mi sono sentito dire: capiamo che se vogliamo abbellire o sistemare le nostre strutture, strade o quant’altro, talvolta dobbiamo fare qualche sacrificio. Così come per tutti i lavori, ma in particolare per questo, vista la durata e i disagi per i residenti, siamo particolarmente attenti alla velocità, fatta salva la bontà dell'esecuzione e del risultato. Così è stato anche per le varie riaperture al traffico, prima di via Lamarmora poi di via Bainsizza».

I nuovi divieti

Per consentire la conclusione dei lavori, negli ultimi giorni è stato disposto il divieto della circolazione a tutti i veicoli e pedoni – fatta eccezione per i residenti – nel tratto compreso tra le intersezioni con via Bainsizza, via Taranto e via Padova. «Sì, siamo all’ultimo tratto», spiega ancora il sindaco, consapevole dei disagi: «Adesso è completamente ostruito il passaggio delle macchine da via Padova verso la piazza, e più che mai staremo attenti e presenti. Abbiamo creato un passaggio almeno per i pedoni che vogliono recarsi nell’unico esercizio commerciale della piazza. Ricordo che non solo abbiamo creato una nuova pavimentazione ma abbiamo approfittato dei lavori per risolvere gli annosi problemi di ordine idrico fognario della piazza».

La previsione

Quanto bisognerà pazientare ancora? «Un mesetto circa e avremo una piazza don Bosco nuova di zecca». Clima permettendo, naturalmente: «Mi pare evidente che a seguito delle condizioni meteo dei giorni scorsi anche questo cantiere potrà subire qualche ulteriore giorno di ritardo», conclude Puddu.

