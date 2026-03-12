Più delle numerose dichiarazioni d’amore per Sassari, dove visse in seguito al trasferimento nel 1962 del papà Ettore, militare di professione, poté la musica e i versi di “La lontananza”.

La celebre canzone del grande Domenico Modugno fu scritta a quattro mani nel 1970 con Enrica Bonaccorti prendendo spunto da una lettera del primo amore della conduttrice ligure, conosciuto a Sassari. «Un ragazzo non sardo ma che si era trasferito con la famiglia: avevo 14 anni e mezzo, fu un grandissimo amore, e quando dovetti ripartire perché mio padre fu assegnato a Roma l’ho portato con me nel cuore», aveva confessato la Bonaccorti, che forse anche per quella sua prima esperienza sentimentale era così legata all’Isola. Più volte ha ricordato sulle pagine del nostro giornale i 3 anni trascorsi in Sardegna, dallo sbarco a Porto Torres agli studi all’Azuni, passando per i traslochi a Sassari con la sua famiglia, dalla casetta in viale Dante a quella più grande in via Principi di Piemonte.

Per Enrica, che a Genova viveva all’interno della caserma ed era troppo piccola per allontanarsi da sola, Sassari era il luogo delle prime esperienze dell’adolescenza. «Piazza d’Italia mi sembrava Times Square», raccontò a L’Unione Sarda nel 2021, «della Sardegna conservo ricordi tra i più belli della mia vita». Come le estati in spiaggia. «Affittavamo una casa ad Alghero. Poi si andava a Stintino e a Platamona, ma rammento con piacere anche una gita al Poetto». Dentro, oltre all’amore per l’Isola, aveva il sole della Sardegna, che anche per questo non la dimenticherà.

