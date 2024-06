Piazza di Maladroxia intitolata a Eusebio Baghino 

Si chiamerà Piazza Eusebio Baghino lo spazio antistante la spiaggia di Maladroxia. A Giovannino Cossu invece sarà dedicato il centro sociale di Monte Cresia.

L’ha deciso la Giunta municipale che ha approvato la proposta di intitolare ai due amministratori scomparsi due spazi del paese. «Due figure importantissime che hanno segnato l'impegno civico e politico per la nostra città - dice il sindaco Ignazio Locci - l'onorevole Baghino era una figura di primissimo piano a livello nazionale e riconosciuto da tutti come uomo che ha fatto tanto per la Sardegna. Ancora oggi i modelli di continuità territoriale della Regione prendono spunto dalle sue brillanti intuizioni. Cossu può essere invece considerato come il padre dei servizi sociali moderni. A lui dobbiamo i primi passi dei servizi verso i deboli e verso i bisognosi. Non si tirava indietro davanti a nulla quando era necessario difendere i deboli. Li ricordo con grande affetto e gratitudine per quanto fatto nel loro impegno politico». Proprio per Maladroxia furono assunte importanti decisioni dell’allora sindaco Baghino che permisero la realizzazione della rete fognaria. Giovannino Cossu invece tra le tante attività si adoperò in prima persona per la realizzazione del centro sociale che porterà il suo nome.