Piazza Demuro, inquilini ostaggio dei blackout 

Gli inquilini di piazza Demuro 3, a Sant’Elia, sono sempre più esasperati. Fanno i conti con continue interruzioni di corrente dovute a grosse infiltrazioni d’acqua, che va a finire dentro i contatori.

A denunciare la situazione è Roberto Mura, amministratore di condominio dell’edificio di proprietà Area. «Ci abitano molti anziani e qualche disabile che, quando scatta la corrente, se devono scendere o salire sono costretti addirittura a farsi portare in braccio da qualcuno», spiega. Le infiltrazioni sono dovute a difetti costruttivi e a interventi manutentivi inefficaci, afferma Mura, amministratore dal 2017. Dal 2020 ha mandato innumerevoli solleciti ad Area «per chiedere l’impermeabilizzazione del lastrico solare e la risoluzione dei fenomeni di infiltrazione. È intervenuta con una “spennellata” di impermeabilizzante, senza risolvere il problema. Le infiltrazioni coinvolgono anche gli appartamenti, oltre ai contatori al piano terra». E aggiunge: «In sette anni si sono verificati almeno tre cortocircuiti l’anno e tra dicembre e gennaio di quest’anno, la corrente è scattata per ben sei volte. La centrale elettrica al piano terra è piena d’acqua. È praticamente impossibile parlare con Area, pochi operatori che rispondono al telefono e orari al centralino insufficienti. Nel frattempo, però, gli abitanti di questo palazzo non ce la fanno più».

