VaiOnline
Sant’Elia.
05 febbraio 2026 alle 00:34

Piazza Demuro, inquilini ostaggio dei blackout 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli inquilini di piazza Demuro 3, a Sant’Elia, sono sempre più esasperati. Fanno i conti con continue interruzioni di corrente dovute a grosse infiltrazioni d’acqua, che va a finire dentro i contatori.

A denunciare la situazione è Roberto Mura, amministratore di condominio dell’edificio di proprietà Area. «Ci abitano molti anziani e qualche disabile che, quando scatta la corrente, se devono scendere o salire sono costretti addirittura a farsi portare in braccio da qualcuno», spiega. Le infiltrazioni sono dovute a difetti costruttivi e a interventi manutentivi inefficaci, afferma Mura, amministratore dal 2017. Dal 2020 ha mandato innumerevoli solleciti ad Area «per chiedere l’impermeabilizzazione del lastrico solare e la risoluzione dei fenomeni di infiltrazione. È intervenuta con una “spennellata” di impermeabilizzante, senza risolvere il problema. Le infiltrazioni coinvolgono anche gli appartamenti, oltre ai contatori al piano terra». E aggiunge: «In sette anni si sono verificati almeno tre cortocircuiti l’anno e tra dicembre e gennaio di quest’anno, la corrente è scattata per ben sei volte. La centrale elettrica al piano terra è piena d’acqua. È praticamente impossibile parlare con Area, pochi operatori che rispondono al telefono e orari al centralino insufficienti. Nel frattempo, però, gli abitanti di questo palazzo non ce la fanno più».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

In arrivo altri documenti E il Cagliari resta in silenzio

La società invierà alcune integrazioni al piano dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale 
Lo. Pi.
La storia

Egidio e Elvira, 70 anni di amore «e di pazienza»

Nozze di titanio a Villaputzu: domenica la festa in famiglia 
Gianni Agus
L’inchiesta

Incursioni nelle carceri col drone

Appello alla mobilitazione della governatrice sul 41 bis: «Qui il cda della mafia» 
Andrea Busia
L’allarme.

Spray urticante, evacuata una scuola

Mariangela Pala
Il caso

Il mistero della nave russa

Enrico Fresu
Decreto sicurezza

Fermo preventivo, i dubbi del Colle Meloni lima il testo

Scarcerati tre antagonisti La Lega alle toghe: vergogna 
Napoli

«Ha dato un calcio al cane, l’ho uccisa»

Il fratello della 22enne Jlenia Musella si costituisce. I vicini: liti frequenti 