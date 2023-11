Piazza delle Aquile, restyling concluso: giochi per bambini per battere i vandali 

I vandali non hanno vinto. Dopo circa sette mesi di lavori, piazza delle Aquile è stata riqualificata e l’auspicio è che da ora in poi venga sottratta a chi, maltrattandola, ha impedito che anziani e bambini le usufruissero.

Chiuso dall’inizio di maggio, il nuovo spazio è stato inaugurato mercoledì dal sindaco Paolo Truzzu. Ora ha anche nuovi arredi, giochi per i bambini e un piccolo palco per eventuali spettacoli.

Per anni lo spazio pirrese è stato nelle mani di vandali e tossicodipendenti, che in numerose occasioni hanno distrutto gli arredi e le pareti vetrate. Oltre la pulizia e il trattamento protettivo degli elementi in legno del pergolato, il progetto di restyling ha previsto la rimozione delle fioriere poste sulle testate della piazza al posto delle quali è stata sistemato un sistema di arredi a formare una barriera per dissuadere dall'accesso e permettere al contempo il passaggio di persone, passeggini o sedie su ruote di persone con difficoltà motorie.

L'impresa di costruzioni Boi e figli srl, che si è aggiudicata l’appalto, ha rimosso tutti i parapetti in cristallo lesionati sostituendoli con lastre in plexiglass, di forte spessore, tali da garantire un'adeguata portanza e resistenza agli urti. Sono state riprististinate tutte le parti intonacate che presentavano rigonfiamenti o distacchi e sono state ritinteggiate.

«Uno spazio urbano nettamente migliorato e con caratteristiche sociali per il quartiere, per le famiglie, con i giorni per i bambini, e per le persone disabili», ha commentato Truzzu.

