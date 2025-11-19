Piazza della Tolleranza da ieri ha nuove luci 

Da ieri sera piazza della Tolleranza e dell’inclusione sociale è illuminata. Con l’installazione di sei nuovi lampioni, che integrano le luci installate di recente sulla scalinata, la piazzetta potrà godere di quell’illuminazione di cui finora era orfana. «La realizzazione della piazza - spiegano gli amministratori - risale agli anni Novanta, ma da quel momento in poi ha subito un graduale e progressivo abbandono, tant’è vero che molti residenti non ne conoscono l’esistenza, nonostante la piazza si affacci per un lato sulla centralissima via Cagliari».

