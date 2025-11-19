VaiOnline
Bari Sardo
20 novembre 2025 alle 00:32

Piazza della Tolleranza da ieri ha nuove luci 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da ieri sera piazza della Tolleranza e dell’inclusione sociale è illuminata. Con l’installazione di sei nuovi lampioni, che integrano le luci installate di recente sulla scalinata, la piazzetta potrà godere di quell’illuminazione di cui finora era orfana. «La realizzazione della piazza - spiegano gli amministratori - risale agli anni Novanta, ma da quel momento in poi ha subito un graduale e progressivo abbandono, tant’è vero che molti residenti non ne conoscono l’esistenza, nonostante la piazza si affacci per un lato sulla centralissima via Cagliari».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sant’Elia, i dannati dell’ecocentro «Servizio da organizzare meglio»

Troppe file, gli operatori replicano: «Per molti questa è una discarica» 
Sara Marci
la polemica

Aree militari, maggioranza in allarme

«Via le competenze regionali»: Giunta e M5S contro una proposta di legge nazionale 
Giuseppe Meloni
Nota interna del commissario Mario Palermo

Sospesi i ricoveri all’Aou di Sassari: solo interventi urgenti

Basta l’influenza anticipata per mandare in tilt il sistema 
Emanuele Floris
L’emergenza

Carlo Felice, ritardi e ingorghi

Nuraminis, un’ora per percorrere un tratto di dieci chilometri 
Ignazio Pillosu
Scontro fra Palazzi

Meloni al Colle, tregua in 20 minuti

La Cei chiede «fair play», poi FdI e Quirinale assicurano: caso chiuso 
Orrore a Nola

Uccide la sorella e la mostra alla madre

Inquadra il corpo in videochiamata mentre aspetta l’arrivo dei carabinieri 