Piazza della Resistenza: degrado e scontro politico 

Si trova al centro del paese ed è ormai diventata il regno dell’incuria e dell’abbandono. Si tratta di piazza della Resistenza posta tra le centrali viale Rinascita e via Roma. Le grandi aiuole presentano l’erba ormai rinsecchita e di colore giallo: il verde di un tempo è rimasto solo un lontano ricorso.

La fontana ora funziona di nuovo, ma ci sono diversi segni di incuria come alcuni pozzetti scoperchiati. Nelle ultime settimane non ha funzionato il sistema di irrigazione ormai imprescindibile visto il lungo periodo di siccità estivo e il prato verde è diventato giallo. Sullo stato di questo luogo di incontro non risparmia critiche il consigliere comunale del gruppo misto Stefano Altea: «Non abbiamo mai visto piazza Resistenza in questo stato di degrado: il prato verde è secco e irrecuperabile, i pozzetti scoperchiati, i fili dell’impianto elettrico esposti, l’impianto d’illuminazione a terra danneggiato».

Ma l’assessore comunale all’Ambiente Libero Lai spiega i motivi che hanno portato a questa situazione: «Piazza della Resistenza ha avuto un problema di irrigazione automatica, ma da qualche giorno sta provvedendo a effettuare l'irrigazione manuale un’altra ditta, che ci ha dato garanzia di ripresa del manto erboso. Inoltre l'impresa Pisano, che ha realizzato le fontane, ne ha ripristinato la funzionalità». (g.pit.)

