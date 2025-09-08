Piazza della Resistenza, degrado e abbandono 

In piazza della Resistenza, cuore di San Gavino e luogo di incontro per anziani e giovani, regnano incuria e degrado. La fontana che rinfrescava la piazza è fuori uso da tempo e la pavimentazione sconnessa diventa un pericolo per bambini e anziani. Lo rimarca il pensionato Pasquale Marongiu: «Le condizioni di degrado di questa piazza sono scandalose. La nuova fontanella non è stata messa in funzione per tutta l’estate. Le panchine sono tutte sotto il sole mentre qualcuna, nuova, potrebbe essere installata sotto l’ombra del vialetto che costeggia viale Rinascita. La pavimentazione è in più punti disconnessa, i cestini sono in condizioni pietose mentre il cavo elettrico presente non sembra essere messo in sicurezza».

Ma le criticità non riguardano solo questa piazza. «Le piazze – osserva il consigliere comunale Bebo Casu – andrebbero arredate sulla base della loro funzione. Nella piazza Marconi mancano aiuole ampie senza invadere la zona centrale, in piazza della Resistenza sarebbe opportuno avere delle coperture per le panchine, il piazzale della scuola di via Margherita andrebbe completamente ridisegnato. Per ora non si vede neppure la sostituzione dei cestini inutilizzabili. Gli operatori ecologici ad ogni intervento devono inventare le soluzioni».

In piazza della Resistenza ha sede anche la Pro Loco. La speranza dei cittadini è che la piazza torni presto a un dignitoso decoro.

