Piazza della Musica, chiusini pericolosi 

Proteste per i chiusini sfondati in piazza della Musica, grande spazio verde situato nel quartiere delle vie “dei musicisti”, tra via Tchaikovsky, via Verdi e via Wagner. «Ieri sera ero qui con la mia famiglia e mia figlia stava giocando tranquillamente nel prato», racconta Stefania Garau, «quando ci siamo resi conto di questa situazione. Sicuramente questi chiusini sono un pericolo per tanti bambini ma anche per gli adulti, che potrebbero farsi male».

E in tal caso la responsabilità potrebbe anche ricadere sull’amministrazione comunale. Tra i frequentatori del parchetto prevale l’ipotesi del vandalismo, la cosa certa è che in poco tempo si sono già trasformati in pattumiere a cielo aperto, dove qualche incivile butta rifiuti e cartacce. Varie le segnalazioni arrivate al Comune e l’assessore all’arredo urbano e vicesindaco Massimiliano Bullita ha assicurato che il problema dovrebbe essere risolto probabilmente oggi stesso.

