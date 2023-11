Piazza della Loggia, processo per Zorzi 

Brescia. Sarà il diciasettesimo processo dal 28 maggio 1974, inizierà tre mesi prima del cinquantesimo anniversario della strage di piazza della Loggia. È prevista il 29 febbraio la prima udienza del nuovo filone processuale per l'attentato fascista che portò alla morte di otto persone e al ferimento di altre 102.

Il gup di Brescia ha rinviato a giudizio Roberto Zorzi, nato a Merano il 2 settembre 1953, ma cresciuto nel Veronese. Zorzi vive negli Stati Uniti e gestisce un allevamento di dobermann che ha chiamato Il Littorio.

È ritenuto l'esecutore materiale ed è accusato di concorso in strage con altri, tra questi Carlo Maria Maggi, (condannato all'ergastolo e morto il 26 dicembre 2018) e Maurizio Tramonte (che sta scontando in carcere l'ergastolo).

Per la Procura di Brescia, Zorzi ha partecipato alle riunioni in cui l'attentato veniva ideato, manifestando la propria disponibilità all'esecuzione. Così cagionava una strage in piazza Loggia collocando un ordigno esplosivo in un cestino metallico.

«Siamo soddisfatti, noi chiedevamo il processo e il processo abbiamo ottenuto. Dimostreremo che le prove raccolte sono solide», ha commentato il procuratore aggiunto di Brescia Silvio Bonfigli, titolare della nuova inchiesta.

