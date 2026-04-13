Piazza della croce, rimossa la storica fontanella 

Un pezzo di storia che se ne va, trascinando con sé una scia di ricordi e una pioggia di polemiche. La piazzetta della Croce, all’incrocio tra via Nazionale e via Cagliari, non è più la stessa: la storica fontanella pubblica, punto di riferimento per generazioni di decimesi, è stata rimossa.

Il danno

Non si è trattato di una scelta programmata, ma di una decisione drastica resa necessaria dopo l’ennesimo episodio increscioso. Come confermato dalla sindaca Monica Cadeddu - evidentemente dispiaciuta - l’intervento di rimozione è stato inevitabile: «La fontanella è stata rimossa perché una persona l’ha urtata e spezzata. Era vecchissima e si è creato un danno ingente al tubo dell’acqua». Un addio amaro per un simbolo che, pur nella sua semplicità, rappresentava l’identità della cittadina.

Tra decoro e illegalità

A segnare la fine del monumento è stato un atto compiuto da un cittadino rimasto anonimo. L’urto, presumibilmente volontario, ha spezzato in due la struttura, provocando una massiccia perdita d’acqua dalla condotta pubblica gestita da Abbanoa.

Dietro la rimozione, però, emerge un quadro di degrado che durava da tempo. Se per decenni la fontanella ha offerto ristoro ai passanti, negli ultimi tempi era diventata teatro di abusi. Molti residenti segnalavano un approvvigionamento selvaggio: camioncini in sosta nei pressi dell’incrocio per riempire cisterne e bidoni, con i costi dell’acqua pubblica a carico dell’intera comunità. Non mancavano, purtroppo, segnalazioni di chi utilizzava lo spazio pubblico per lavarsi in pubblico e in spregio al decoro.

Un paese diviso

La notizia ha scatenato un acceso dibattito anche tra i cittadini. Da una parte c'è la nostalgia di chi vede nella fontanella un pezzo d’infanzia e di storia locale che meritava di essere preservato. Riccardo Arrus ricorda infatti che «ci giocavo da piccolo», mentre per Silvio Deidda l’opera «faceva parte della storia di Decimo». Anche Renzo Giua esprime rammarico: «Potevano sistemare la perdita e lasciarla dove era». Di parere simile Caterina Meloni, che avrebbe preferito che la fontanella «venisse chiusa e lasciata lì in ricordo dei bei tempi».

Dall’altra parte c'è chi accoglie con favore la fine di una situazione diventata insostenibile. Francesca Lecca non ha peli sulla lingua: «Almeno si evitano docce in pubblico». Anche per Silvana Farinella, nata e cresciuta nella casa accanto alla fontanella, il rammarico è forte ma lucido: «Ormai il danno è fatto, bisognava intervenire prima. Peccato».

In Municipio

«Non conosco le motivazioni - ha commentato il consigliere di opposizione Leopoldo Trudu - ma sono molto dispiaciuto. Pur non facendo parte delle “sette meraviglie del mondo” la “fontanella della croce” è un simbolo del nostro paese. E chi amministra non ha diritto di cancellare un pezzo di storia».

Al momento il Comune non ha in programma il ripristino della struttura. La piazzetta della Croce rimane sola con la sua panchina e la sua croce, testimoni silenziosi di un’epoca che sembra essersi chiusa definitivamente.

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