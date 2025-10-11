Piazza della chiesa, nuovo look 

L’ex salotto buono di Sinnai, la Piazza chiesa e del vecchio Municipio, sarà rifatto. Verrà rimosso il vecchio marmo, sbriciolatosi nel tempo, mentre la nuova pavimentazione sarà realizzato con il biancone di Orosei. Le panchine saranno rivestite in legno per essere maggiormente fruibili a tutti. Attorno alle piante, non più il marmo, ma un legno speciale per evitare che le radici rifacciano i danni del passato. Sarà recuperata l’intera opera, (la “Proiezione”) realizzata da Maria Lai fra il 1999 e il 2000, la grande artista ogliastrina, morta nel 2013. Il mosaico sarà smantellato, rigenerato e rimesso al suo posto, sul pavimento della Piazza chiesa. Un intervento che sarà interamente seguito dalla Sovrintendenza, a dimostrazione del suo straordinario valore.

Il degrado

La Piazza chiesa e la contigua Piazza del vecchio Municipio, diventata un un improvvisato parcheggio, saranno riportate al loro originario splendore con una spesa di un milione e 40mila euro (quasi 900mila euro, arrivati nel dicembre scorso dalla Regione col bando di “Rigenerazione urbana” e con 140mila euro del Comune). Un’opera voluta da tutti: la progettazione è stata avviata nel 2023, dall’architetto Silvia Perra e restauratore dell’opera di Maria Lai.

Il Comune

Il progetto preliminare, avviato dalla vecchia Giunta, guidata da Tarcisio Anedda, è stato poi portato avanti dall’amministrazione attuale della sindaca Barbara Pusceddu, in continuità. «Nel dicembre scorso -ha spiegato la prima cittadina – il progetto è stato finanziato, al secondo tentativo grazie ad una maggiore disponibilità di fondi nel bando. Diventato esecutivo, sarà presto appaltato e realizzato. Una bella notizia per Sinnai sperando che la Piazza torni ad essere il nostro salotto buono. Stiamo pensando anche all’acquisto di aree nel centro per ricavare nuovi parcheggi».

Come ha spiegato l’ingegner Valentina Lusso, responsabile del procedimento, il recupero dell'opera d'arte, a terra, di Maria Lai, si annuncia particolarmente delicato. «Previsto il censimento e la rimozione delle tessere ceramiche e lapidee, la successiva pulitura, il consolidamento, il riposizionamento su idoneo supporto di sottofondo. Lo stesso pavimento in marmo della piazza sarà realizzato su un sottofondo di 15 centimetri».

