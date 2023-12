Piazza della chiesa al buio: «Gli anziani hanno paura» 

La scarsa illuminazione di alcuni punti della piazza della chiesa di San Giovanni Battista de La Salle, a Monserrato, non fa stare tranquille le persone che la frequentano, soprattutto gli anziani. Lamentano la presenza di ragazzini che disturbano le funzioni religiose facendo esplodere petardi e schiamazzando.

«È così da tanto, ma questi ragazzi maleducati continuano indisturbati», commenta una parrocchiana. Altri fedeli, ma anche persone che semplicemente transitano per la piazza, dicono di avere più volte chiesto ai ragazzini di comportarsi bene e questi ultimi li avrebbero apostrofati in malo modo. C’è quindi rabbia ma anche un po’ di paura, in particolare tra gli anziani che vanno a messa e che passeggiano in zona.

«Hanno anche pasticciato alcuni stipiti del portone della chiesa», dice Maria Antonietta Vacca, consigliera comunale di opposizione, «è inevitabile che succeda tutto ciò se l’illuminazione è scarsa». Vacca su questo ha fatto un’interrogazione, e il sindaco Tomaso Locci ha risposto che il Comune ha pronto un progetto che prevede tra l’altro, ulteriore illuminazione e il rifacimento di una parte dello stabile della chiesa: «Sono in corso interlocuzioni con la curia, aspettiamo una risposta da qualche tecnico». (ste. lap.)

