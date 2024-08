Piazza del Carmine, terra di nessuno  

La donna avanti con gli anni accelera il passo e stringe forte la borsetta; quella dopo aggira direttamente l’ostacolo e sceglie il marciapiede più lontano. Scene di quotidianità, di un banale pomeriggio estivo di quelli che ti aspetti di vedere una piazza cittadina piena. Bambini che corrono, palloni, genitori all’ombra degli alberi a parlare delle cose da grandi mentre i piccoli giocano.

Invece piazza del Carmine è - ancora - un raduno di sbandati. Quattro clochard su altrettante panchine, cartoni di vino per garantire la necessaria idratazione, trenta piccioni e quaranta giovani per lo più extracomunitari e dai modi non esattamente educati sono di fatto i padroni di questo pezzo di città dimenticato un po’ da tutti. «È sempre peggio, siamo ostaggi di questa gente»: lo dicono un po' tutti, commercianti e cittadini, qualcuno con la richiesta dell'anonimato («Perché non si sa mai»). E basterebbe forse questo per comprendere che il problema esiste ed è pure bello sentito.

Spaccio e risse

La chiazza di sangue all'angolo con via Sassari racconta la rissa di qualche giorno fa, dopo circa nove mesi dalla grande aggressione - conclusa con un pezzo di dito staccato a un gambiano -, si va avanti con risse minori, qualche scippo e l'attività di spaccio: quotidiana e alla luce del sole.

Lo raccontano i bene informati, ma basta appostarsi un'ora circa e osservare da lontano per averne conferma. E capire che basta una stretta di mano, rapida ma sufficiente a concludere lo scambio col gruppetto di stranieri sistemati in una panchina. «Non si continui a ripetere che Cagliari è una città sicura, perché la realtà è quella che viviamo noi da anni», dice a metà tra il rassegnato e l'arrabbiato Enrico Schlich, titolare dell'omonima farmacia. «La realtà è che nonostante le tante promesse dei politici, nessuno ha fatto qualcosa di concreto per riqualificare la piazza e garantire la dovuta sicurezza a chi ci lavora, a chi abita nella zona e semplicemente a chi vorrebbe usufruire di questo spazio cittadino dimenticato da tutti». Certo non è piacevole passare accanto a gente che si rolla canne praticamente in ogni panchina, e che alla vista di una macchina fotografica ti viene incontro con fare minaccioso che per evitare problemi fingi di essere lì di passaggio e per fortuna va bene.

Rilancio mancato

Non sono bastati gli eventi spot organizzati nel tempo in occasione delle varie festività, l'annunciato rilancio della piazza ancora non si è visto. In compenso si vedono degrado e desolazione, che fanno decisamente a pugni con la vicina piazza Yenne, coi tavolini pieni come sempre e un passaggio continuo di turisti. «Certo il confronto non regge, soprattutto la sera tardi è una vergogna», commentano Stefano e Nicola dipendenti del B-liv, che parlano di risse, urla, gente ubriaca e giri di droga. Meno frequenti i controlli: «Ogni tanto si vede una camionetta delle forze dell'ordine, ma forse dovrebbe essere fissa. Sicuramente è un peccato che una piazza centrale e bella come questa sia abbandonata». La dipendente del bar poco prima si scusa: «Il titolare non vuole che si parli di problema sicurezza, ma posso dirle che tanti clienti non vengono più in questa zona perché hanno paura». E chi ci abita e non può farne a meno evita con cura lo spazio centrale.

Degrado e abbandono

Basterebbe qualche tavolino, per dare una parvenza di normalità a ciò che normale non è. E la volontà di chi ha il potere di decidere le sorti della città per invertire il graduale declino iniziato quindici anni fa e mai fermatosi. «Un tempo questo era uno dei salotti buoni della città, fa male vederlo ridotto in questo stato», osserva Dario Frau, residente del quartiere. E mentre lo dice due giovani alticci iniziano a discutere animatamente e arrivano quasi alle mani.

