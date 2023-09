Piazza del Carmine,  spazzatura ovunque 

Sale la protesta per i cumuli di rifiuti abbandonati dietro il palazzo delle Poste di piazza del Carmine, in vico Malta.

A denunciare la situazione di degrado è l’avvocato Brunello Acquas, che ha inviato una lettera anche al sindaco Paolo Truzzu, alla società Poste Italiane Spa e agli organi di stampa. «Mi vedo, mio malgrado, costretto a segnalare, per l’ennesima volta, la incresciosa ed illegale situazione», si legge nella missiva, «nell’assoluto disinteresse di tutte le componenti di quella parte della amministrazione pubblica che dovrebbe essere deputata a garantire la salute pubblica e le leggi in materia di igiene pubblica e privata». Una serie di fotografie testimoniano la presenza di spazzatura nei pressi del palazzo. «Dimostrano ampiamente», prosegue il legale, «sia lo stato di degrado inaudito per il centro storico di Cagliari sia il disinteresse totale di tutti coloro, che a vario titolo dovrebbero occuparsene».

