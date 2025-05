Piazza del Carmine, si volta pagina 

Un recupero urbano che non sposterà mattoni, alla maniera degli urbanistici. È una riqualificazione culturale, quella che il Comune sta preparando per piazza del Carmine: un ettaro di selciato e alberi che segna il confine sud di Stampace, una potenzialità cagliaritana diventata nel tempo terra di bivacchi. E qualche accoltellamento di troppo. Adesso c’è un piano di rinascita, a più mani. Il via è programmato per la fine del mese. Al più tardi si comincia all’inizio di giugno.

L’obiettivo

C’è un’idea di fondo che ha portato al piano di rinascita per piazza del Carmine. «L’amministrazione – spiega la vicesindaca Maria Cristina Mancini – ha la profonda convinzione che per restituire ai cittadini gli spazi urbani non siano sufficienti soltanto i controlli. Serve programmare interventi che coinvolgano gli abitanti di Cagliari, a cominciare dai giovani». Da qui il lavoro di squadra raccogliendo «le sfide scritte nel programma elettorale di Massimo Zedda». Mancini aggiunge: «Partiamo dal presupposto che il nostro capoluogo sia vivibile e sicuro. Ma ci sono zone, come piazza del Carmine, ancora ostaggio di qualche maleducato. Adesso proviamo a cambiare paradigma anche lì».

Il programma

È Maria Francesca Chiappe a spiegare il nuovo progetto per Cagliari. «Con la cultura si avanza», è la spinta che l’assessorato si è dato. «Ogni volta che in piazza del Carmine abbiamo organizzato un evento, la risposta della città è stata importante. Pensiamo solo agli ultime manifestazioni: per Sa die de sa Sardigna il Comune ha organizzato lì una parte delle iniziative, enorme è stata anche la partecipazione agli eventi collaterali alla Festa di Sant’Efisio. L’idea – continua l’assessora – è allestire un piccolo palco permanente dove, su prenotazione, gruppi, band e associazioni potranno alternarsi. Per concerti, stand-up comedy e recite. Tuteleremo anche la quiete pubblica limitando dalle 19 alle 23 la possibilità di suonare e fare concerti». Nel progetto sarà coinvolto l’assessorato allo Sport, guidato da Giuseppe Macciotta. «La rifunzionalizzazione di piazza del Carmine passerà anche dall’attività fisica: pensiamo allo yoga e al tai chi, ma anche al basket e al tennistavolo».

L’operatività

La modalità con cui il Comune coinvolgerà il mondo della cultura e dello sport è materia della politica. Chiappe, però, ricorda che «in una delle ultime sedute di Giunta è stato deliberato l’abbattimento del suolo pubblico in piazza del Carmine nella misura del 95 per cento. Il provvedimento si lega proprio al progetto di rilancio ludico-culturale, in modo da gravare il meno possibile sulle casse di associazioni e società. Nessuna spesa, invece, per i giovani che vogliamo rendere protagonisti del riuso di questo angolo bellissimo di Cagliari, dove non escludiamo di sistemare anche giochi per bambini, se dovessimo ottenere il via libera dalla Soprintendenza».

Più iniziative

Il cartellone estivo del Comune non si ferma a Stampace. «Dopo il grande successo della prima edizione – anticipa Chiappe – torna “Si muove la città”, rassegna culturale programmata quest’anno dal 26 giugno al 4 settembre. Ci sarà un appuntamento fisso ogni giovedì, in una piazza diversa ogni volta. Raddoppieremo il 15 agosto e quest’estate sperimentiamo anche il cinema itinerante, ogni mercoledì». L’assessora si focalizza su un dettaglio: «A ogni evento i turisti saranno i benvenuti, ma il programma che stiamo mettendo a punto è un’offerta per i cagliaritani, per chi resta in città, anche ad agosto. Renderemo fruibile pure l’anfiteatro, con l’organizzazione di visite guidate, in attesa dei lavori che permetteranno l’allestimento di concerti e spettacoli. La Soprintendenza sta procedendo con gli scavi a Villa Tigellio: ha appena ottenuto dal Ministero un finanziamento di 100mila euro. Entro l’anno contiamo di riaprire l’auditorium in piazzetta Dettori».

RIPRODUZIONE RISERVATA