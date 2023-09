Piazza del Carmine si riempie con Danzedì 

Piazza del Carmine ritorna a vivere con Danzedì, l’iniziativa promossa dal Comune per ogni giovedì di settembre. Musica e balli, un momento di condivisione per passare una serata in compagnia all’insegna del divertimento. Animazione, balli di gruppo, successi dell’estate, un mix di energia e buon umore che colorano una delle piazze principali della città, abbandonata da diversi anni al degrado nonché casa di senzatetto, immigrati e tossicodipendenti. Una cartolina triste che lentamente sta cercando di lasciarsi alle spalle l’ombra oscura della delinquenza per dare spazio a un luogo pulito, che sia un punto d’incontro, di passeggiate e feste.

«È una sfida che abbiamo vinto con i tanti cittadini presenti in piazza. Questa è la dimostrazione che quando piazza del Carmine viene presa d’assalto dai cittadini diventa il bel salotto della città, come lo era un tempo», ha spiegato l’assessore al turismo Alessandro Sorgia.

Entusiasta anche Patrizia Cuccu, organizzatrice di Danzedì: «Questa idea nasce per riqualificare Piazza del Carmine, è stata pensata insieme al Comune di Cagliari. Nonostante gli appuntamenti siano infrasettimanali la piazza è piena. Dal bambino all’anziano, vengono coinvolti tutti con i balli, vogliamo regalare un momento di divertimento e far passare una serata in tranquillità e soprattutto a costo zero. È una grande soddisfazione, c’è la possibilità che prolunghiamo anche per il mese di ottobre».

Per Anna Frau è da ripetere anche d’inverno, abbiamo un clima che ce lo permette, dobbiamo sfruttare queste belliss ime piazze».«Una bella iniziativa per noi cittadini e per i turisti», afferma Laura Orrù.

