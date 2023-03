Sono finiti in carcere i due algerini fermati dopo la violenta aggressione nei confronti di quattro poliziotti del gruppo Falchi impegnati in piazza del Carmine a Cagliari per contrastare l’attività di spaccio. Un terzo, di vent’anni, è stato denunciato. Migliorano le condizioni degli agenti tempestati di pugni e calci che ieri hanno ricevuto testimonianze di solidarietà. «La piazza è nostra, vogliamo riprendercela», dicono intanto molte mamme.

