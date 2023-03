Piazza del Carmine riparte dagli eventi  

Ci hanno provato organizzando un cinema all’aperto (mai decollato, però, per ragioni burocratiche). Ci hanno tentato allestendo bellissimi spettacoli teatrali, eventi musicali ed enogastronomici, manifestazioni per bambini. Non solo nelle feste comandate, ma in diversi e prolungati periodi dell’anno. C’è stata per un po’ di tempo anche un’app, creata da un gruppo di imprenditori che si era messo in testa di rilanciare la piazza, che metteva insieme offerta culturale e commerciale. Ci hanno provato (e continuano a farlo) il Comune, le associazioni, e pure i privati, quelli che hanno aperto un ristorante o un locale e gli altri riuniti in un centro commerciale naturale (Fronte del Porto). Dopo anni di generosi e in alcuni casi anche riusciti tentativi (come l’ultimo Carnevale), piazza del Carmine continua, però, a fare fatica a liberarsi dell’etichetta di “piazza del degrado”. «L’obiettivo di questa amministrazione è sempre stato quello di rilanciare piazza del Carmine. Ci stiamo provando in tutti i modi e gli interventi messi in campo in questi anni lo testimoniano», afferma Alessandro Sorgia, assessore alle Attività produttive.

La novità

L’ultimo, in ordine di tempo, è un bando (che scade a dicembre del 2024) che consente a chi intende organizzare eventi (di qualunque natura) in piazza del Carmine di beneficiare di uno sconto del 95% sulla spesa per l’occupazione del suolo pubblico. Una misura importantissima, dicono gli imprenditori, dal momento che questa “voce” può arrivare a pesare nel bilancio di un organizzatore anche mille-duemila euro. «Completamente gratis non era possibile per ragioni normative, ma alla fine far pagare solo il 5% a chi organizza ci sembra un buon incentivo», spiega ancora Sorgia. E aggiunge: «Tra le diverse azioni di promozione turistica della città, c’è una linea di finanziamento», complessivamente circa 300mila euro, «dedicata proprio al rilancio di piazza del Carmine che mette a disposizione contributi per chi organizza eventi». Alcuni sono già in programma, come una manifestazione di teatro, due legate al vino e all’enogastronomia. «Stiamo cercando di incentivare anche altre iniziative. Per esempio», dice ancora, «stiamo ragionando sulla possibilità di organizzare mercati tematici durante la settimana, che si aggiungerebbero a quello sull’antiquariato che da anni fa vivere la piazza la domenica».

L’illusione e le proposte

Pulizia, decoro, controlli, chiedono ripetutamente i residenti. Cose ovvie (e giuste). «L’illusione è pensare che basti avere un presidio delle forze dell’ordine per rilanciare la piazza. Quello è un tassello importante, non c’è dubbio, ma non può essere l’unico», dice Stefano Lai, presidente del centro commerciale naturale Fronte del Porto che lavora al rilancio della piazza. «Il Comune ha fatto la sua parte, questo è innegabile. E gli sforzi messi in campo fin qui sono apprezzabili. Ora tocca a noi imprenditori fare la nostra per far tornare piazza Carmine a essere il salotto buono di città. Abbiamo organizzato tanti eventi in questi anni, con la parentesi del Covid, dobbiamo continuare a investire e organizzare manifestazioni per rendere la piazza viva. Solo così allontaniamo il degrado. In questo momento stiamo preparando un progetto che stiamo per presentare al Comune per allestire una sorta di piccolo palco “fisso”, da maggio a ottobre, dove si possa organizzare ogni giorno un evento: presentazioni di libri, spettacoli musicali, per bambini, laboratori di cucina, etc. Anche un’area giochi controllata per bambini che permette ai genitori di vivere la piazza nelle attività commerciali mentre i figlio giocano». Per il momento sono solo ipotesi. «Ma noi ci crediamo», conclude Lai.