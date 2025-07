Piazza del Carmine, pulizia straordinaria per eliminare le bacche dalla pavimentazione 

Intervento di pulizia in piazza del Carmine per eliminare dalla pavimentazione le bacche. Il lavoro è stato completato come comunicato dall’assessore all’Ambiente, Luisa Giua Marassi: «Gli alberi di ficus in questo periodo, perdono i loro frutti: bacche oleose che, cadendo a terra e una volta schiacciate, creano un grave pericolo per tutti».

Gli orari

Il lavoro è stato effettuato «con una macchina idropulitrice e con la lancia ad acqua, oltre all’utilizzo di una spazzatrice elettrica da marciapiede che manterrà il livello di pulizia». L’assessora aggiunge: «gli interventi vengono eseguiti nelle prime ore del giorno in modo che alle 8 la piazza sia facilmente fruibile, mentre nel pomeriggio si svolgeranno le attività di pulizia di mantenimento. Il martedì e il venerdì la piazza viene sottoposta ad un intervento di lavaggio a lancia che precede le operazioni di spazzamento, attività straordinaria che proseguirà fino al 31 agosto».

