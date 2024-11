Piazza del Carmine, ora si cambia 

Pedonalizzazione, tavolini all’aperto, mercatini e attività sportive. Questa è la ricetta del sindaco Massimo Zedda per la riqualificazione di piazza Del Carmine. Oggi, però, la situazione è drammaticamente opposta, degrado, abbandono, incuria e spaccio di droga si sono impadroniti di uno dei luoghi più belli del capoluogo, che chi vive o lavora nella zona chiama “Piazza Del Crimine”. Neanche il Tar, il palazzo delle Poste, il Consultorio, la scuola Riva e il presidio di Carabinieri e Polizia riescono a far sì che sia un posto frequentabile da anziani e bambini.

Via le auto

In piazza del Carmine bisogna intervenire a livello complessivo e in modo diversificato, prevedendo una riqualificazione della piazza, degli edifici intorno, con il prezioso coinvolgimento delle attività esistenti, delle cittadine e dei cittadini», afferma il sindaco Zedda. Si potrebbe partire con il completamento dei lavori di recupero di Palazzo Binaghi Pizzorno, fermi da anni per mancanza di fondi. «È fondamentale per animare la piazza, sarà indispensabile, con la riqualificazione, per lo sviluppo futuro del luogo». Il sindaco annuncia lo stop alle auto nel lato opposto alle Poste. «Prima di riorganizzare gli spazi, pedonalizzando il lato dove sono presenti la maggior parte delle attività commerciali, consentendo una connessione con la piazza, sarà necessario attendere il termine dei lavori in viale Trieste e l’apertura al pubblico dei parcheggi di proprietà della Regione in viale Trieste. In questo modo, in particolare con l’area dell’assessorato alle Sanità, avremo più spazi a disposizione, nonostante la pedonalizzazione». Eliminare le auto non sarà sufficiente per togliere la piazza ai balordi e renderla frequentabile. «Vogliamo animarla con iniziative del terzo settore, con tavolini all’aperto delle attività esistenti, mercatini e attività per la pratica sportiva».

Degrado e abbandono

L’odore dell’urina, soprattutto dal lato del palazzo delle Poste, brucia le narici. L’aria è irrespirabile anche perché qualcuno ha usato lo spazio tra il cestino dei rifiuti e il muro come angolo discreto per i bisogni. Tutt’attorno cartacce, plastica e rifiuti abbandonati. Non sta meglio lo sportello del Postamat, per prelevare contanti bisogna fare lo slalom tra le bottiglie di birra vuote e altro.

Le proposte

«Poliziotti e carabinieri non bastano, l’unica alternativa per eliminare i balordi dalla piazza è tornare al passato, con le bancarelle, come avevano proposto alcuni commercianti anni fa», sostiene Mario Bernardi, che da 40 anni gestisce un negozio di ottica all’angolo con via Sassari. Una sorta di Campo de’ Fiori? «Sia ben inteso, lo spazio deve essere ben organizzato, con controlli dei Vigili urbani, posti assegnati e pulizia. Le esposizioni dovrebbero essere di pregio e di qualità, come il mercatino domenicale, ma anche box di frutta e verdura o alimentari, visto che il quartiere è abituato prevalentemente da anziani che non sanno dove andare. sarebbe un ottimo centro di socializzazione e aggregazione».

Sulla stessa linea Giulio Neri, titolare di un negozio di antiquariato. «Abbiamo bisogno di eventi che tengano in vita la piazza, attrarre persone. In certi giorni, non capiamo perché, c’è la fila per acquistare droga». Le bancarelle? «Vanno bene, ma dovrebbero essere assegnate dopo un bando regolare ed esporre prodotti di qualità».

RIPRODUZIONE RISERVATA