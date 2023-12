«Piazza del Carmine è insicura» 

La spartizione è quasi netta. Una comitiva di piccioni occupa il lato destro, in quello opposto ci sono praticamente solo extracomunitari e due cartoni di vino. Non basta la manciata di fili appesi con altrettante sfere per portare lo spirito delle feste, non in piazza del Carmine, snobbata - per la seconda volta - anche da associazioni di categoria e commercianti: hanno disertato in massa il bando per i mercatini di Natale. «Questa è terra di nessuno, altro che bancarelle, ci vuole ben altro»: lo dicono in coro i pochi passanti, che sembrano evitare con cura lo spazio centrale e in un sabato mattina come tanti paiono andare tutti di fretta.

Urla e minacce

Non ci sono bambini, e neppure poliziotti. Piazza del Carmine a nove giorni dall'ultima aggressione pomeridiana - terminata con un pezzo di dito staccato a un gambiano - e a otto mesi dal pestaggio di alcuni poliziotti durante un controllo antidroga, non è presidiata.

Così capita che una giovane donna avverta un senso di paura mentre cerca di schivare lo sguardo invadente di un giovane che punta la borsetta. Identico a quello che prova quando quattro persone si lanciano in un approccio non richiesto né gradito. Succede anche che davanti a una macchina fotografica uno dei tanti frequentatori si innervosisca: «Te la spacco. Ti stacco la testa e i denti», dice mentre segue con lo sguardo chi è lì per fare il suo lavoro. Poco dopo le tredici non ci sono estranei a scatenare litigi: ci pensano da soli i gruppetti di diverse nazionalità che si spartiscono le panchine e non si sa per quale ragione iniziano a urlare l'uno contro l'altro. Si arriva a un passo dalla rissa. Allora forse è meglio che i bambini non ci siano.

Comercianti e residenti

«Cos'è cambiato? Nulla, nessuna Giunta, nessun questore e nessun prefetto hanno risolto la situazione. Questa è la verità», commenta Enrico Schlich, titolare dell'omonima farmacia. «A parte l’aggressione del 22 novembre, appena una settimana fa c'è stato uno scippo. Ieri dovevo fare una consegna e sono passato nella piazza, io stesso, pur essendo un uomo, non mi sono sentito tranquillo», ammette. «Non si riesce proprio a vedere la luce in fondo al tunnel». È un po’ ciò che ripetono tutti. «Niente di nuovo, tutto identico a prima», interviene Vittorio Murgia, socio del Chicco d’oro, all’angolo con viale Trieste. «È vergognoso che una piazza del genere sia vuota e lasciata allo sbando, la situazione è sotto gli occhi di tutti». La paura si percepisce a pelle, e la conferma arriva da chi parla solo dietro garanzia dell'anonimato. «Perché non si sa mai», dice chi abita in quest’angolo di Cagliari che i tempi d'oro li ha passati da un pezzo. «Bisogna dirlo che i nostri politici non hanno alcun interesse a valorizzare e riportare decoro qui», taglia corto la dipendente di un bar della zona.

Natale a metà

Intanto in piazza Yenne e nel Corso sono comparse le casette natalizie, arrivate alla settima edizione. Niente da fare per piazza del Carmine, che come accaduto l’anno scorso non ha riscosso successo. Al bando, pubblicato a luglio dal Comune, non ha risposto nessuno. Scartata anche per l’albero: l’amministrazione ne sistemerà uno in piazza Garibaldi e l’altro in piazza Italia, a Pirri. Resta la promessa dell’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia: «Nonostante il bando sia andato deserto posso garantire che ci sarà animazione anche lì». Per ora c’è solo degrado.

