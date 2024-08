Piazza del Carmine aspetta le bancarelle per rinascere 

Per capire quanto sia diventato un appuntamento irrinunciabile, basta chiederlo al signor Gaetano. Ha 67 anni, vive a Stampace, domenica mattina è seduto su una panchina in piazza del Carmine. «Senza il mercatino, la domenica qui è una giornata anonima come le altre», dice. «Spero che torni presto», aggiunge. Tornerà l’8 settembre il mercatino dell’antiquariato, in piazza del Carmine dove è un appuntamento da 40 anni. L’assenza delle bancarelle che espongono libri preziosissimi, lampadari in cristallo e quadri d’epoca straordinari, si sente tra i residenti di Stampace. E non solo. «Non sapevo che questa domenica non ci fosse», dice Maristella Piras. «Eravamo in centro per una passeggiata e abbiamo fatto un salto in piazza per il mercatino. La domenica, soprattutto d’inverno, veniamo spesso perché soprattutto con i libri riusciamo a trovare titoli straordinari», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Alberto Mureddu, in piazza con la famiglia per una pausa prima del pranzo. «Sì è vero, il mercatino dell’antiquariato è bellissimo. Non ogni settimana, ma veniamo spesso. Al bar qui vicino ci hanno detto che tornerà presto. Torneremo anche noi, naturalmente». ( ma. mad. )

