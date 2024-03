Piazza dei Mercati griffata 

Un quartier generale della creatività targato Antonio Marras: 1500 metri quadrati nel cuore della città dove sarte e sarti, modelliste e confezionisti e ogni altra professione che ruota intorno alla filiera produttiva del settore moda, saranno impegnati a creare i capi esclusivi numero zero che poi finiranno nelle boutique in diverse parti del mondo. Tutto questo sta sorgendo nella Piazza dei Mercati dove il Gruppo Calzedonia, proprietario dal 2022 dell’80 per cento del marchio Antonio Marras, ha fatto enormi investimenti per acquistare degli immobili commerciali e ristrutturarli secondo le proprie esigenze. Un’area commerciale su due livelli, poco sfruttata, quasi abbandonata, dove resistono una grande e rinomata gioielleria, un bar e degli uffici.

Incuria e speranze

Nella piazza si affaccia uno stabile con appartamenti che, solitamente, vengono affittati ai turisti durante l’estate. Le aiuole sono prive di verde, visto che nessuno se ne prende cura. La domenica mattina solitamente è un tappeto di bottiglie e bicchieri.Ora che si appresta a ospitare qualcosa di speciale e innovativo, la speranza è che la situazione possa cambiare. Da settimane c’è un gran fermento. Gli operai stanno lavorando mattina e pomeriggio per sostituire infissi, rivestimenti e suddividere meglio gli spazi. È previsto un deposito di stoffe e bottoni, al piano di sotto e un punto di ristoro per i dipendenti. Una piccola area artigianale con la particolarità di essere completamente in vetrina: chiunque potrà vedere all’opera le bravissime ricamatrici o i sarti alle prese con le macchine da cucire. Il Gruppo Calzedonia ha chiesto all’Amministrazione comunale il permesso di poter intervenire, a proprie spese, con delle piante fiorite, in modo da abbellire la Piazza dei Mercati anche in vista dell’inaugurazione della nuova attività. Ma sembra che questo non sia tecnicamente possibile: la manutenzione del verde pubblico è compito dell’ente locale. Ora la speranza è che il Comune provveda da sé e non soltanto per venire incontro all’esigenza di un privato, ma anche a seguito delle insistenti richieste dei residenti del quartiere che più di una volta si sono lamentati del degrado e che volentieri frequenterebbero quegli spazi se solo fossero maggiormente curati e in ordine.

RIPRODUZIONE RISERVATA