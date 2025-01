Piazza dei Cinquecento si rifà il look con il Giubileo 

Roma. La nuova “porta” della città si apre chiara e ampia ai piedi dell’onda di cemento armato della pensilina della stazione: una sequenza di fascioni paralleli, pavimentati a travertino, basaltina scura e materiali drenanti, su cui spiccano le pensiline ovali e bianche dei nuovi capolinea dell’autobus. Per il Giubileo il piazzale della stazione Termini - piazza dei Cinquecento - si presenta nuova di zecca. «Uno spazio - dice il sindaco Roberto Gualtieri - che dopo anni di degrado acquista una qualità architettonica adeguata alla Capitale e alla sua storia". È solo il primo lotto, pari all’85% del complesso: le aree di accesso alla stazione, il nuovo terminal bus, lo spazio per i taxi. Il completamento è previsto per l’estate.

RIPRODUZIONE RISERVATA