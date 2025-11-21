Piazza dei Centomila diventa un rifugio climatico: così gli studenti dell’Alberti convincono il Wwf  

Piazza dei Centomila da spiazzo asfaltato a rifugio climatico: è il senso di “Rise Up”, progetto degli studenti del Liceo Scientifico Alberti che ha vinto il bando nazionale WWF Urban Nature 2025.A presentarlo all'amministrazione comunale gli studenti della 3°C (anno scolastico 2024-2025) con le referenti del progetto, le docenti Silvia Conti ed Enza Bucca.

Il progetto immagina la trasformazione di Piazza dei Centomila in un rifugio climatico innovativo e sostenibile, capace di offrire riparo e benessere durante ondate di calore, piogge improvvise e altri eventi meteorologici estremi.Il progetto nasce da un percorso formativo che ha avvicinato gli studenti ai temi dell’ecologia urbana, del consumo di suolo, alla convivenza multispecie. Attraverso lezioni, esplorazioni in città e attività di lettura critica degli spazi pubblici, la classe ha imparato a considerare il verde urbano come infrastruttura viva ed elemento capace di migliorare la qualità dell’aria, mitigare il calore e generare socialità. Nella seconda fase, ragazze e ragazzi hanno lavorato per progettare rifugi climatici: spazi ombreggiati, permeabili, ricchi di biodiversità, pensati per rendere gli spazi pubblici accoglienti.

