Piazza degli Arcipelaghi, lavori al via 

Entro il mese via ai lavori in piazza degli Arcipelaghi, porta d’ingresso al Poetto: il cantiere da tre milioni di euro durerà un anno e trasformerà un ex distributore di carburante e uno sterrato usato come area parcheggi non autorizzata in una passeggiata con verde e arredi urbani, realizzando una pista ciclabile in continuità con quella già esistente.

«I lavori sono stati aggiudicati a un’impresa locale», evidenzia Umberto Ticca, presidente della commissione comunale Lavori Pubblici. «Ora ci sarà la consegna dell’area e il cantiere potrà iniziare». L’assessora Gabriella Deidda detta i tempi: «Entro il mese inizierà la riqualificazione. Ci vorranno dodici mesi: ma l’impatto sulla viabilità sarà nullo perché l’intervento non riguarderà le strade della zona».

«Si tratta di un progetto bello e importante perché completa il tassello mancante del Poetto», prosegue Ticca, «riqualificando la porta d’ingresso al lungomare e, allo stesso tempo, connettendolo alla passeggiata di Marina Piccola. È stato fatto un progetto di alta qualità che arricchisce e migliora una delle zone maggiormente vissute nel tempo libero da cittadini e turisti». E qui, un domani, verrà realizzata anche la fermata della metropolitana leggera che collegherà la città con il Poetto. (m. v.)

