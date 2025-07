Piazza degli Arcipelaghi è pronta 

Il colpo d’occhio non è per niente male, col cielo azzurro. Ma pure nei giorni di bufera, facendo un rapido esercizio di immaginazione, sembrerà di essere sospesi tra terra e aria. Il mare a destra, le saline sul lato opposto. Piazza degli Arcipelaghi, lì dove Marina Piccola lascia spazio alla Prima fermata del Poetto, regala emozioni così, adesso che il cantiere è quasi finito e si percepisce la pienezza dello spazio. «L’apertura a fine mese», annunciano dal Comune.

Il filo rosso

Il cantiere non è stato breve. Era ottobre del 2023 quando l’allora sindaco Paolo Truzzu presentò il progetto da 2.999.839,84 euro, per essere precisi al centesimo. Il filone dell’interesse pubblico è doppio e collega il passato recente con il futuro. Perché piazza degli Arcipelaghi completa la riqualificazione di Massimo Zedda che dal Poetto, a partire dal 2015, ha tolto le auto. Almeno nell’immediatezza della spiaggia. Ricreata anche un’area dunale per rallentare lo spostamento della sabbia. Il domani è invece la fermata della metropolitana leggera che collegherà il centro città con la spiaggia dei Centomila. Il nuovo sogno di Cagliari.

I lavori

In piazza degli Arcipelaghi, già da un po’, si può percorrere il tratto centrale. Una sorta di passeggiata dove pedoni, runner e ciclisti si stanno alternando. Tutto il resto è ancora sotto recinzione, a cominciare dalla fontana in stile piazza Matteotti, a sinistra arrivando da Marina Piccola. Gli zampilli d’acqua salgono e scendono, in un gioco di altezze che dura qualche minuto e poi ripartire identico dopo una piccola pausa. La piazza, arrivando in macchina, è visibile dalla rotatoria, punto in cui il curvone si sdoppia tra viale Poetto, più interno, e via Lungo saline.

Cosa cambia

La stazione di servizio è solo un ricordo. Ora ci sono palme, panchine e pensiline. Stile modernissimo. Legno e acciaio. L’essenzialità a misura di una piazza che si presta a ritrovi e a molto esercizio fisico. Tutto a destra, sul lato mare, la pista ciclabile, ugualmente ancora chiusa, ma che sarà percorribile contestualmente alla fine dei lavori. L’assenza di barriere architettoniche è un’altra cifra del progetto: nessun gioco di gradini, tutti i lati della piazza sono liberi e percorribili, senza soluzione di continuità.

Niente eventi

A sentire Palazzo Bacaredda, non ci sarà taglio del nastro («Il sindaco non li ama», fanno sapere). Probabilmente si tratterà di un’inaugurazione via social, ridotta a un post per annunciare che il cantiere è ufficialmente chiuso. L’altro giorno su piazza degli Arcipelaghi quasi pronta ha fatto un accenno Yuri Marcialis, l’assessore alla Mobilità e alla Infrastrutturazione urbana, quando ha commentato la fine dei lavori in via Roma «entro Ferragosto». L’esponente della Giunta a detto: «Stiamo completando l’installazione delle nuove telecamere, inizialmente non previste: la piazza rinasce completamente rinnovata e si prepara a diventare una vera porta urbana al Poetto, offrendo un nuovo spazio di incontro e vivibilità anche per i residenti».

